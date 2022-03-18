РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 мар. Борец из Подольска Сергей Изосимов занял второе место на первенстве России среди юношей в Республике Башкортостан, сообщает Федерация греко-римской борьбы округа.

Изосимов стал серебряным призером первенства России среди юношей до 18 лет. Состязания прошли с 13 по 17 марта в городе Октябрьский Башкирии. В соревнованиях приняли участие более 400 спортсменов со всей страны.

В весовой категории до 92 кг принимал участие представитель Подольска Изосимов. В его весовой категории было 37 участников. Поочередно он разобрался с борцами из Северной Осетии, Тюмени, Республики Татарстан.

В полуфинальной встрече с борцом из Дагестана Изосимов проявил настоящий мужской характер и волю к победе. За 3 секунды до конца встречи провел 4-балльный прием, который позволил ему одержать победу и выйти в финал. Но в финале он уступил лидеру этого веса - борцу из Москвы, который является действующим победителем Кубка России.