РИАМО (БАЛАШИХА) - 18 мар. 28 работ фотохудожников из Балашихи Кристины Кормилицыной и Дмитрия Неумоина включает экспозиция открывшейся в Балашихе выставки «Россия и Крым: 8 лет вместе», она продлится до 3 апреля, сообщил депутат Мособлдумы Тарас Ефимов.

Парламентарий в пятницу в Балашихинской картинной галерее торжественно открыл фотовыставку, отметив что эта удивительная экспозиция благодаря талантливым фотохудожникам возвращает нас в май 2014 года.

«Именно тогда, на День Победы, Кристина Кормилицына оказалась в Крыму, Севастополе, когда лица людей действительно светились свободой и гордостью за то, что они сами решили свою судьбу», - сказал Ефимов.

Он добавил, что интересна эта выставка, в том числе и своими контрастами, так как работы Дмитрия Неумоина раскрывают глубину и красоту природы Крыма, Черного моря, даже несмотря на то, что они выполнены в технике черно-белого кадра.

Фотохудожник поделился впечатлениями о том, как рождалась экспозиция.

«Я позвонил Кристине и она сразу выслала 40 фотографий. На стенах представлены ее 22 работы и уверяю вас – выбор был непростым – каждая достойно широкого освещения. Кристина не только талантливый человек, но и отличный репортажный фотограф, недаром сейчас она является штатным фотографом МИЦ «Известия». Здесь точно нет ни одного постановочного кадра, потому что такие лица можно, как говорят фотографы, только «поймать»», - отметил Неумоин.

Фотовыставка «Россия и Крым: 8 лет вместе» будет работать в Балашихинской картинной галерее до 3 апреля по адресу:Балашиха, проспект Ленина,10.