РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 мар. Жителей Подольска 26 марта приглашают стать волонтерами на выставке-пристройстве центра реабилитации бездомных животных «Юна» в Москве, сообщается в группе «Центр реабилитации животных «Юна» в соцсети «ВКонтакте».

Выставка-пристройство пройдет 26 марта с 9:30 до 18:00 в зале Музея Москвы на Зубовском бульваре, д. 2, стр. 7. Центр ищет тех, кто может помочь собакам и кошкам обрести уютный дом и любящих хозяев. QR-коды не требуются.

Волонтеры могут стать кураторами собак и следить за состоянием подопечных на мероприятии, выгуливать, общаться с их потенциальными хозяевами и сопровождать их в новую семью до двери нового дома. Кураторы кошек также будут следить за состоянием подопечного на мероприятии, общаться с их потенциальными хозяевами.

Автоволонтеры займутся перевозкой животных из центра в Москву и обратно. Также в их обязанность будет входить развоз питомцев по новым домам, чтобы проверить условия содержания. Добровольцы будут нужны еще 25 марта для монтажа площадки, а также 26 марта после 18:30.

Оставить заявку и выбрать зону помощи можно по ссылке. По всем вопросам можно писать в личные сообщения Ирине: 8(981)782-66-27.