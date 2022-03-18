РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 мар. В пятницу в администрации Подольска прошла торжественная церемония вручения паспортов 10 юным гражданам России, достигшим 14-летнего возраста, сообщает администрация округа.

Свой главный документ гражданина РФ получили Сергей Логинов, Геннадий Сусойкин, Алексей Кузнецов, Ксения Муратова, Иван Сидоренко, Анна Шитикова, Егор Юденко, Антон Пешков, Анна Ашихмина, Анастасия Носова.

Торжественное вручение на этот раз приурочили ко Дню возвращения Крыма в состав России. Молодежь поздравил глава городского округа Подольск Дмитрий Жариков.

Восемь лет назад Крым и Севастополь вернулись в состав РФ и официально стали новыми субъектами страны. Произошло это по итогам референдума 16 марта 2014 года, на котором подавляющее большинство жителей Крыма и Севастополя поддержали воссоединение с Россией. Договор о принятии Крыма и Севастополя в состав РФ был подписан президентом России 18 марта того же года. Признанным всенародным лозунгом этого дня стало выражение «Мы вместе!», которое отражает суть события.