РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 18 мар. Мост в селе Битягово городского округа Домодедово признали аварийным, сообщается на странице администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

В администрации округа прошла встреча жителей села Битягово с представителями профильных служб. Одним из главных вопросов в повестке стала ситуация с мостом в селе Битягово.

Заместитель главы Домодедова Игорь Колобов рассказал, что по результатам экспертизы, проведенной в начале марта, мост признан аварийным. На комиссии по чрезвычайным ситуациям принято решение о строительстве временного моста. После прохождения обследования существующего моста будет поставлен вопрос принятия решения о его капитальном ремонте.

По программе социальной газификации село Битягово газифицируют до конца года. КП «Мирный» пока в эту программу не попадает.



Ситуацию соблюдения чистоты и экологической безопасности в пойме реки Рожайка прокомментировал начальник агрокомплекса Федор Миронов. Санитарная чистка береговой линии рек проводится ежегодно комбинатом благоустройства совместно с местными жителями.



Также Миронов отметил, что в этом году начнется проектирование очистки рек Пахра и Гнилуша. После завершения работ будет подана заявка для вхождения в государственную программу очистки реки Рожайка.

Вопросы развития транспортной системы, инфраструктуры и итоги проверки незаконного строительства дороги, которые волновали местных жителей, взяты на контроль для дальнейшей проработки и последующего решения.