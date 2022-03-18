РИАМО - 18 мар. Завершилось строительство еще одного корпуса для проживания учащихся в гимназии имени Е.М. Примакова. Он находится в деревне Раздоры Одинцовского городского округа, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Новое трехэтажное здание рассчитано на 88 проживающих. Его общая площадь составляет – 2,4 тыс. «квадратов».

Строительные работы на двух оставшихся корпусах для проживания учащихся, на общежитие для преподавателей, а также учебном корпус, продолжаются по графику.

В июне этого года планируется сдать еще два корпуса для проживания учащихся, к 1 сентября – корпус для проживания преподавателей, а в августе 2023 года будет завершено строительство нового учебного корпуса.