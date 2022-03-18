РИАМО - 18 мар. В течение 2021 года единый call-центр поддержки и консультаций для молодых родителей «Стань мамой в Подмосковье» принял 233 тыс. звонков – на 50 тыс. больше, чем в 2020 году. При этом около 10% звонков поступило из других регионов России, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Специалисты call-центра консультируют звонящих по вопросам родов в медицинских организациях Московской области, рассказывают о предлагаемых услугах для беременных и молодых родителей, могут записать к врачу или подобрать наиболее удобный роддом.

«Ежедневно в call-центр поступает более 1 тыс. звонков. В беседе с будущей мамой операторы расскажут не только о необходимых документах и о получении подарочного набора «Я родился в Подмосковье», но и о комплексной услуге. Мы создаем все условия, чтобы роды в Подмосковье оставались безопасными и комфортными», - отметила первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова.

Единый call-центр «Стань мамой в Подмосковье» начал работу в регионе в сентябре 2019 года. Позвонить туда можно бесплатно по номеру телефона: 8 (800) 550-30-03. Операторы работают ежедневно с 8:00 до 20:00.

Отмечается, что в Подмосковье действует несколько различных мер поддержки молодых родителей, о которых могут рассказать специалисты call-центра. Так, при выписке из региональных роддомов женщины могут получить подарочный набор «Я родился в Подмосковье» или денежную выплату в размере 20 тыс. рублей.

Еще на этапе нахождения матери в роддоме для нее оформят все необходимые документы, в том числе свидетельство о рождении ребенка, справку о рождении для получения единовременного пособия, полис ОМС, ИНН, СНИЛС. Также новорожденного прикрепят к поликлинике, оформят документы для получения маткапитала и поставят ребенка на учет для дальнейшего приема в детский сад.