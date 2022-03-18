РИАМО - 18 мар. На улично-дорожной сети Москвы образовались пробки в 8 баллов из 10 возможных. Крупные заторы наблюдаются сейчас на Садовом кольце и ТТК, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».

Практически остановилось дорожное движение у станций метро «Таганская», «Парк культуры» и «Китай-город». Также очень напряженная ситуация наблюдается на Комсомольской площади.

Крупный затор возник на Комсомольском проспекте при движении в сторону Подмосковья. Пробка на Звенигородском шоссе, наоборот, возникла при движении в центр столицы.

Пробки также образовались на 40 км МКАД, проспекте Мира, Коммунарском и Ленинградском шоссе.

На участке Лобненского шоссе в Подмосковье с пятницы изменилась схема движения>>