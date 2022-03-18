РИАМО - 18 мар. Вода снижает концентрацию соляной кислоты и желудочного сока. В результате переваривание белковой пищи в организме замедляется, что может негативно сказаться на самочувствии, сообщает News.ru.

В частности, людям старше 40 лет рекомендуется отказаться от привычки запивать еду водой.

«К сожалению, функция желудка у людей старше 30 лет, она уже не очень хорошая. Если белок не переваривается, то он гниет в кишечнике и создает сильнейшие отравления», – заявил врач-эндокринолог Антон Поляков.

Он добавил, что в течение дня следует пить больше воды, так как это поможет поддержать хорошее самочувствие. Благодаря воде лишняя жидкость будет выводиться из организма, а это благоприятно сказывается на системе контроля аппетита.

«1,5–2 литра воды в день, только не жидкости, а именно воды. Человек может два литра кофе потому что выпить в день, и никакого отношения к здоровью это иметь не будет», – подчеркнул врач.