РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 мар. В музее‑усадьбе «Остафьево» в новой Москве 20 марта на закрытии выставки «Ода «Бог». Поэзия и каллиграфия» пройдет мастер-класс по каллиграфии, все желающие смогут пообщаться с художником, мастером-каллиграфистом из Санкт-Петербурга Петром Чобитько, сообщает администрация учреждения.

20 марта завершает свою работу выставка «Ода «Бог». Поэзия и каллиграфия», приуроченная к 205-летию памяти Гавриила Державина. В экспозиции представлены фрагменты оды «Бог», выполненные различными техниками каллиграфии и на разных языках педагогами и учениками Центра искусства каллиграфии «От АЗА до ИЖИЦЫ».

Выставка по-новому представила художественное воплощение знаменитой державинской оды «Бог» на разных языках мира. Гости могут увидеть, как с помощью пера и пластики букв раскрывается глубокий духовный и философский смысл оды «Бог» и соединяется ее поэтическое содержание с каллиграфической формой.

В рамках финисажа в 16:00 состоится мастер-класс по каллиграфии, на котором посетители смогут пообщаться с автором представленных работ, художником, мастером-каллиграфистом из Санкт-Петербурга Петром Чобитько.

Вход по билету в музей.