РИАМО - 18 мар. Московское областное УФАС России признало ООО «Индастриал Аппрэйзал» недобросовестным поставщиком, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Сведения для включения компании в реестр недобросовестных поставщиков были представлены МКУ «Единый дорожно-транспортный центр». Компания должна была выполнить контракт на оказание услуг по оценке остаточной и утилизационной стоимости оборудования детских площадок.

Так как организация нарушила условия исполнения договора, учреждение расторгло с ней договор в одностороннем порядке.

Кроме того, представители компании не смогли предъявить документы, которые бы подтвердили своевременное устранение нарушений условий контракта.

В связи с этим Московское областное УФАС России приняло решение включить сведения о компании в реестр недобросовестных поставщиков.