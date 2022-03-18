РИАМО - 18 мар. В одной из школ городского округа Щелково произошло массовое отравление детей. Жизни пострадавших школьников ничего не угрожает, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

По ее словам, было установлено, что один из учеников принес в образовательное учреждение дымовую шашку, которая применяется для борьбы с плесенью и насекомыми. Вместе со своими друзьями он решил испытать ее в школьном туалете.

В результате 12 человек пострадали, 11 были госпитализированы.

«Главный врач со мной на связи, сказал, что ребята пробудут под наблюдением врачей еще два дня. Симптомы были купированы, их жизни и здоровью ничто не угрожает», – подчеркнула Мишонова.

Прокуратура Московской области проводит проверку происшествия. Сотрудники ведомства установят причины и обстоятельства произошедшего, а также оценят соблюдение требований законодательства о несовершеннолетних.