РИАМО (МЫТИЩИ) - 18 мар. В Ледовом дворце «Арена Мытищи» 19 марта пройдет закрытие сезона массовых катаний, сообщается на странице Ледового дворца в соцсети «ВКонтакте».

Завершающие сеансы пройдут в 18:00 и в 20:00 19 марта. Билеты можно приобрести в кассах ЛД «Арена Мытищи». Продолжительность сеанса - 1 час. Количество билетов на сеансы ограничено. Уточнить наличие билетов можно по телефону: 8(495)728-90-26.

В спорткомплексе работает прокат и профессиональная заточка коньков. Адрес Ледового дворца: Мытищи, ул. Летная, 17.