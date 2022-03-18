РИАМО - 18 мар. Правительство Москвы не намерено сокращать реализацию государственных контрактов и сокращать персонал городских организаций и компаний-подрядчиков, об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы.

«Город со своей стороны никакие государственные заказы сокращать не будет — и это тоже большой рынок, не будет сокращать программу развития, не будет сокращать персонал. Город является самым крупным работодателем, вместе с подрядными организациями у нас работают около 800 тысяч человек», – отметил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он добавил, что крупная часть рынка госконтрактов непосредственно связана с городом и программами, реализуемыми в нем. Собянин выразил уверенность, что власти и бизнес смогут пережить очередные сложные времена и сделать город еще сильнее.

Ранее в рамках поддержки сотрудников иностранных компаний, ушедших из Москвы, в городе был организован кадровый центр, куда они могут обратиться за помощью.

Специалисты центра взаимодействуют с зарубежными компаниями и принимают меры по предотвращению сокращения персонала. В случае, если увольнение все же происходит, работникам предлагают новые оптимальные варианты трудоустройства.

Уходящие с московского рынка компании также могут рассчитывать на поддержку от правительства города. В нее входят анализ планов компании по сокращению персонала, содействие в прямом организованном трансфере увольняемых сотрудников в компании с открытыми вакансиями, организацию трудоустройства кандидатов на площадки потенциальных работодателей и другие меры.