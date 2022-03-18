РИАМО - 18 мар. Московское областное УФАС России признало действия МУП «Межрайонный щелковский водоканал» нарушением антимонопольного законодательства. Суд поддержал это решение, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Поводом для возбуждения дела о нарушении законодательства стало обращение филиала управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Московской области.

Учреждение проводило электронный аукцион на оказание охранных услуг по реагированию на сигналы тревожной и охранной сигнализации филиала Межрайонного щелковского водоканала. При этом в один лот были объединены услуги, которые не связаны технологически и функционально. Результатом могло стать ограничение конкуренции.

Антимонопольное ведомство рассмотрело обращение и признало действия предприятия нарушением антимонопольного законодательства. Представители водоканала не согласились с принятым решением и обратились в суд.

Девятый арбитражный апелляционный суд рассмотрел требования предприятия, отказал в их удовлетворении и признал законность и обоснованность решения Московского областного УФАС РФ.