РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 мар. Климовский историко-краеведческий музей Подольска в пятницу провел бесплатную лекцию ко Дню возвращения Крыма в состав России, на ней ветераны градообразующих предприятий округа поделились воспоминаниями об отдыхе в советское время, сообщает администрация музея.

Лекцию «Путь на пользу» об истории Крыма в составе России провели в День вступлении Республики Крым и города Севастополя в состав РФ на правах новых субъектов. Для слушателей прозвучал подробный рассказ об основных этапах развития территории Крыма от древности до наших дней.

С большим интересом посетители музея восприняли информацию о патриотизме жителей полуострова в годы Крымской войны 1853-1856 гг., событиях Гражданской войны 1918-1921 гг. Им напомнили о героических подвигах защитников Севастополя и обороне Крыма в 1941-1945 гг. Дали информацию о преобразованиях в Крыму после 2014 года.

Лекция сопровождалась кадрами презентации, историческими справками о деятелях культуры, работавших в Крыму.

Послушать об истории Крыма собрались ветераны труда градообразующих предприятий микрорайона Климовск. Они поделились воспоминаниями об отдыхе трудящихся и их детей в Крыму, когда эти места были всесоюзной здравницей.