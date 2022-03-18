РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 18 мар. В Щелкове прошел концерт «Крымская весна», кроме музыкальной программы, участники провели флешмоб в честь присоединения Крыма к России, также был дан старт автопробегу в поддержку российских военнослужащих, передает корреспондент «РИАМО в Щелкове».

«Весеой 2014 года в Крыму состоялся референдум, на котором более 96% жителей высказались за воссоединение с Россией. Крым вернулся в родную гавань и воссоединился со соей родиной - Россией. Мы горячо приветствовали и приветствуем это решение, потому что мы - единый народ», - сказал глава городского округа Щелково Андрей Булгаков.

Кроме того, во время праздничного мероприятия был дан старт автопробегу в поддержку российских военных, участвующих в спецоперации на Донбассе.