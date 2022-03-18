РИАМО - 18 мар. В Шатуре 28-летний местный житель провел одиночный пикет с плакатом. Его содержание дискредитировало использование российских вооруженных сил, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Правонарушение было выявлено и пресечено сотрудниками полиции. В отношении мужчины был составлен административный протокол.

Материалы, предоставленные полицией, были рассмотрены в суде. Мужчина был признан виновным в совершении правонарушения.

Теперь ему предстоит выплатить штраф в размере 30 тыс. рублей.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил проведение спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Как заявляет Минобороны России, удары наносятся только по украинским военнослужащим и объектам военной инфраструктуры.