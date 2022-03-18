РИАМО - 18 мар. Президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ о дополнительных временных мерах по обеспечению финансовой стабильности в сфере валютного регулирования. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Согласно новому указу, Совет директоров ЦБ РФ наделяется полномочиями по определению размера суммы операции, в пределах которого могут осуществляться, в том числе, авансы и предварительная оплата резидентов в пользу иностранных юридических и физических лиц, по контрактам, а также перевод денежных средств с открытых в российских кредитных организациях счетов иностранных лиц.

Кроме того, в законе сказано, что до конца этого года нельзя будет без разрешения ЦБ РФ оплачивать резидентам доли, вклады, паи в имуществе (уставном или складочном капитале, паевом фонде кооператива) юридического лица – нерезидента.

Также ЦБ РФ получил право на выдачу разрешений экспортерам не продавать валютную выручку и ряд других полномочий.

В пятницу Центробанк России оставил ключевую ставку в 20% годовых. Такая мера призвана стабилизировать экономическую ситуацию в стране после введенных санкций.

Также в пятницу президент России Владимир Путин предложил кандидатуру Эльвиры Набиуллиной на должность председателя Центробанка России. Эту должность она занимает с 2013 года.