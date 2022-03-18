РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 мар. Депутаты горсовета поддержали обращение к губернатору Подмосковья с ходатайством о присвоении почетного звания Московской области «Населенный пункт воинской доблести» городу Подольску, сообщает пресс-служба горсовета.

В пятницу состоялось заседание постоянной депутатской комиссии горсовета по нормотворчеству, развитию территориального общественного самоуправления и взаимодействию с общественными организациями. Первым в повестке дня заседания значился вопрос, связанный с обращением к губернатору Подмосковья с ходатайством о присвоении почетного звания Московской области «Населенный пункт воинской доблести» городу Подольску. Члены депутатской комиссии единогласно поддержали эту идею.

10 марта в администрации округа состоялось общественное обсуждение предложения, по итогам которого депутаты совета депутатов, представители общественных организаций, члены муниципальной Общественной палаты, молодежь и жители практически единогласно поддержали инициативу о присвоении Подольску почетного звания.

Жители согласились, что неоспорим и весом вклад земляков в победу в Великой Отечественной войне, велики боевые и трудовые заслуги. Подольчане гордятся и свято хранят память о подвигах предшествующих поколений, берегут и приумножают наследие, воспитывают молодежь в патриотических традициях.



На обсуждение также вынесли вопросы, касающиеся внесения изменений в положение о постоянных депутатских комиссиях Совета депутатов, порядка аккредитации СМИ для участиях в заседаниях горсовета, присутствия граждан и общественных объединений.

Также приняли решение о регулярном информировании жителей о графике личных приемов народными избранниками. В настоящее время публикация с актуальным графиком приема размещена на официальном сайте Совета депутатов, в дальнейшем информация появится и в печатных изданиях Подольска.