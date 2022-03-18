РИАМО - 18 мар. Остановка геноцида, проводимого украинскими неонацистами, – основная причина проведения специальной операции на территории Украины, сообщил президент Российской Федерации Владимир Путин.

Глава государства на концерте-митинге в «Лужниках» в честь годовщины присоединения Крыма к РФ заявил, что крымчане и севастопольцы поступили правильно, когда поставили жесткий барьер на пути неонацистам и крайним националистам. А то, что происходило на других территориях и происходит до сих пор, – лучшее тому подтверждение.

«Люди, которые проживали и проживают на Донбассе, также не согласились с этим государственным переворотом, тут же были организованы карательные военные операции, и не одна, их тут же погрузили в блокаду, подвергли систематическим обстрелам из пушек, подвергли обстрелам авиации – это и называется геноцид», – сказал Путин.

На территории столичных «Лужников» проходит митинг-концерт в честь воссоединения Крыма с Россией. Его посетили более 203 тыс. человек, из них 95 тыс. находятся на стадионе, остальные – рядом с ним.

На мероприятии выступают такие известные артисты, как Григорий Лепс, Полина Гагарина, группы «Руки Вверх» и «Любэ» и другие.

18 марта отмечается День воссоединения Крыма с Россией. В этот день в 2014 году был подписан межгосударственный договор, в соответствии с которым Республика Крым и Севастополь стали субъектами РФ.