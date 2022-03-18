РИАМО - 18 мар. На станции «Лужники» Московского центрального кольца закрыт выход для пассажиров, сообщает пресс-служба Дептранса столицы.

Временно станция работает только на вход.

Ранее был ограничен вход со стороны южного вестибюля на станцию метро «Спортивная». Там пассажиры не могут выйти со станции. При этом северный вестибюль работает в штатном режиме.

Такие ограничения обусловлены проведением концерта, посвященного Дню воссоединения Крыма с Россией. 18 марта 2014 года был подписан межгосударственный договор, в соответствии с которым Республика Крым и Севастополь стали субъектами РФ.