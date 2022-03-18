РИАМО - 18 мар. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в городе не намерены отказываться от выполнения госзаказов, а это сохранит порядка 800 тыс. рабочих мест, сообщает РИА Новости.

«Город, со своей стороны, никакие государственные заказы сокращать не будет, - и это тоже большой рынок, - не будет сокращать программу развития, не будет сокращать персонал», - сказал столичный градоначальник.

Он отметил, что Москва – самый крупный работодатель. В работе задействованы около 800 тыс. специалистов. По его словам, большая часть рынка завязана на город или городские программы.

Собянин также выразил уверенность, что Москва станет еще сильнее после этого сложного времени.

Россия объявила о начале специальной военной операции на Украине 24 февраля. После этого многие зарубежные компании объявили о приостановке своей деятельности.