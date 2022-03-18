РИАМО - 18 мар. Российское министерство обороны представило видеокадры боевой работы передовой группы вертолетов Ка-52. Военнослужащие обеспечивали высадку десанта на одном из украинских аэродромов, сообщает Газета.ru.

Командир ведущего Ка-52 прикрыл своей машиной группу вертолетов Ми-8 от огня ПЗРК. Экипаж вертолета совершил вынужденную посадку и оборонялся до прибытия второй группы вертолетов. При этом никто из российских военнослужащих не пострадал.

Отмечается, что благодаря действиям экипажа Ка-52 десантирование произошло без потерь.

Военная спецоперация российских вооруженных сил началась 24 февраля. О ее начале заявил президент России Владимир Путин.