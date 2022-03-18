РИАМО - 18 мар. Из Эстонии уедут три сотрудника российского посольства. Такое решение приняло руководство республики, сообщает ТАСС.
Дипломатическую ноту российскому послу в Эстонии передали сотрудники министерства иностранных дел республики. В документе указано, что три дипломата РФ объявлены персонами нон грата.
На выезд из Эстонии сотрудникам российского посольства предоставлено 72 часа.
Такое решение было принято на фоне введения экономических санкций в отношении России в ответ на проведение спецоперации Вооруженных сил РФ по демилитаризации и денацификации Украины.
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