РИАМО - 18 мар. Областная выставка-конкурс «Современная вышивка Подмосковья» открылась в Музейно-выставочном центре Электростали. Выставка будет работать до 17 апреля, сообщает пресс-служба министерства культуры Московской области.

В число целей мероприятия входят сохранение народной традиции как национального достояния, определение существующих направлений и тенденций развития современной вышивки, выявление талантливых мастеров, работающих в различных жанрах вышивки, и повышение художественного мастерства участников.

Кроме того, выставка-конкурс служит отборочным туром к Всероссийской выставке «Искусство современной вышивки». К участию в мероприятии приглашаются индивидуальные мастера (от 14 лет), а также творческие коллективы студий, клубов и объединений со всей Московской области.

В 2022 году на выставку поступило 180 работ от 54 участников из 14 городских округов Подмосковья: Балашихи, Богородского округа, Мытищ, Клина, Подольска, Сергиево-Посадского округа, Павловского Посада, Красногорска, Серпухова, Шаховской, Шатуры, Электрогорска, Электростали и Лосино-Петровского.

В экспозиции представлены вышитые картины, иконы и предметы утилитарного назначения: скатерти, панно, салфетки, предметы одежды, шкатулки, украшения и т. п. Разнообразны и техники исполнения произведений: крест, полукрест, гладь, тамбурный шов, узелки, нетканый гобелен, филейная вышивка, используются также и смешанные техники.

Учредителями проекта являются министерство культуры Московской области и управление по культуре и делам молодежи администрации городского округа Электросталь. Мероприятие реализуется при поддержке Государственного российского дома народного творчества им. В. Поленова.

Проект проводится регионе раз в 3 года на протяжении 20 лет. В 2022 году выставка продлится до 17 апреля.