РИАМО - 18 мар. На территории Московской области ведется контроль за ценами на стройматериалы. При выявлении нарушений, сведения будут отправлены в региональное УФАС, сообщает пресс-служба Минстроя Подмосковья.

«Основной задачей на сегодняшний день является достройка всех начатых объектов, в том числе и в рамках национальных проектов, а также обеспечение непрерывной работы строительного сектора», - сообщил министр стройкомплекса региона Владимир Локтев.

Он уточнил, что в настоящее время много внимания уделено работе с производителями и поставщиками стройматериалов и оборудования для недопущения необоснованного роста цен.

Если факты нарушения будут выявлены, то специалисты ведомства будут обращаться в региональное УФАС.