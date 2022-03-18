РИАМО - 18 мар. Подмосковные полицейские задержали ранее неоднократно судимого 31-летнего жителя Рязанской области. Он подозревается в совершении кражи у пенсионерки из Орехово-Зуевского городского округа, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.
Следствие установило, что вместе со своим знакомым злоумышленник проник в квартиру 91-летней женщины. Они представились сотрудниками газовой службы.
Следователем было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Один из подозреваемых был задержан в городе Михайлов Рязанской области. С его слова злоумыленники приняли решение пойти на преступление, когда увидели пожилую женщину в окне дома.
После того, как они совершили противоправные действия, они поделили похищенные средства и потратили их на личные нужды.
Сейчас задержанный находится под стражей. Правоохранители проводят мероприятия, чтобы установить личность соучастника преступления и задержать его. Кроме того, полицейские намерены установить, причастен ли подозреваемый к аналогичным преступлениям, совершенным на территории Подмосковья.
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