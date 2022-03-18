РИАМО - 18 мар. В 2021 году более 63 тыс. школьников Московской области приняли участие в испытаниях Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». По результатам испытаний свыше 40 тыс. учащихся получили знаки отличия ГТО, подтверждающие успешное выполнение нормативов и высокий уровень физического развития, сообщает пресс-служба министерства образования Подмосковья.

«В 2021 году свыше 63 тыс. школьников Московской области приняли участие в испытаниях ГТО. Более 40 тыс. из которых получили знаки отличия ГТО: свыше 17 тыс. – золотые, почти 14 тыс. – серебряные, а порядка 9,5 тыс. – бронзовые», – отметила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

Она подчеркнула, что получение знака ГТО помогает выпускникам школ заработать дополнительные баллы при поступлении в вуз. Всю информацию об участии в сдаче нормативов ГТО учащиеся могут узнать у классного руководителя.

Испытания ГТО в Подмосковье для проверки своей физической формы также могут пройти взрослые. Для этого нужно подать заявку на сайте: https://user.gto.ru/user/register.