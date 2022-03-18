РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 мар. В подмосковном Подольске задержали мужчину, который стрелял из предмета, похожего на оружие, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

В дежурную часть УМВД России по Подольску поступило сообщение от местного жителя о хлопках, похожих на выстрелы, на улице Кирова. Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что мужчина вышел из автомобиля, выстрелил из предмета, похожего на оружие, и скрылся. В результате происшествия никто не пострадал.

Сотрудники полиции установили подозреваемого в противоправных действиях мужчину 2001 года рождения и доставили в дежурную часть отдела полиции. У него изъяли предмет, похожий на оружие. Согласно исследованию ЭКЦ УМВД, это охолощенный автомат, предназначенный для имитации выстрелов с использованием светозвуковых патронов.

По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

Ранее в соцсетях Подольска появилось видео, на котором видно, как мужчина стреляет из предмета, похожего на автомат.