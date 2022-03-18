РИАМО - 18 мар. В столице и Подмосковье вечером 18 марта вступит в силу «желтый» уровень погодной опасности. Причиной для ее введения станут гололедно-изморозевое отложение, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это второй уровень опасности, когда погода может представлять опасность для здоровья.

Предупреждение будет действовать с 21 часа 18 марта до 9 часов 19 марта. Местами может образоваться гололедица.

В Московском регионе ожидается потепление на выходных. В субботу воздух прогреется до плюс 3 градусов. К началу апреля сугробы начнут таять и наступит теплая весна.