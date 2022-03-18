РИАМО - 18 мар. Российское министерство обороны опубликовало кадры уничтожения складов с вооружением и боеприпасами вооруженных сил Украины штурмовиками Су-25 ВС РФ, сообщает Газета.ru.

Полеты для ликвидации военной инфраструктуры прошли ночью. Бомбометание выполнили пары со средних и малых высот.

Днем ранее Минобороны РФ поделилось кадрами уничтожения батареи гаубиц ВСУ и грузовика с боеприпасами. Момент нанесения удара зафиксировал дрон.

По словам президента России Владимира Путина, спецоперация ВС РФ по демилитаризации Украины идет по плану.