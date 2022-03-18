РИАМО - 18 мар. На сегодняшний день свыше 300 зарубежных компаний в столице объявили о приостановке своей деятельности, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

В пятницу в столице был открыт Кадровый центр для сотрудников зарубежных компаний, которые объявили о приостановке своей деятельности.

На базе центра работают рекрутинговые агентства «Московского транспорта», «Почты России» и энергетической компании МОЭК. Они могут предложить соискателям около 13 тыс. рабочих мест.

Предполагается, что к этому списку присоединятся и другие компании. Например, прорабатывается вопрос об этом с представителями «Магнита», «Дикси», X5 Retail Group, ГК «Кортос» и другими компаниями.

24 февраля Россия начала военную спецоперацию на Украине. Вслед за этим многие зарубежные компании объявили о своем уходе с российского рынка. Многие сообщили, что это временная мера.