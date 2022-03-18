РИАМО - 18 мар. Народный фронт в Московской области и Госфильмофонд России представят патриотические фильмы школьникам старших классов региона. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения Народного фронта в Московской области.

Проект получил название «Неделя шедевров мирового и отечественного кино». Первый показ состоялся 17 марта в Радумльском лицее-интернате в городском округе Солнечногорск. Школьникам показали фильм «Небесный Тихоход» Семена Тимошенко.

Накануне церемонии открытия проекта гостям мероприятия провели экскурсию по кадетскому корпусу учебного заведения. Воспитанники лицея рассказали об учебном процессе и порядке отбора в лицеисты и своей учебной программе. Кроме того, ребята представили творческие выступления.

«В нашем проекте примет участие большое количество школьников из разных муниципалитетов Подмосковья. Причем, некоторые округа выразили желания показать фильмы во всех своих школах. Ребята увидят одни из самых лучших картин», – заявил сопредседатель регионального штаба Народного фронта в Московской области, народный артист России Андрей Соколов.

Главной целью кинонедели названо просвещение школьников в увлекательной форме. В интерактивном формате ребята могут узнать смысл лучших отечественных и иностранных кинопроизведений, а затем поделиться своими впечатлениями.

«Тема патриотического воспитания сегодня актуальна как никогда, а возвращение к исторической памяти начинается с таких небольших, но очень важных форм взаимодействия, как наш сегодняшний показ. Уверен, фильмы из нашей программы не оставят вас равнодушными», – добавил врио гендиректора Госфильмофонда России Роман Чистяков.

Народный фронт в Московской области и Госфильмофонд России договорились организовать для воспитанников лицея поездку в Госфильмофонд и столичный кинотеатр «Иллюзион».

Программа показов фильмов продлится до 24 марта. Лучшие образцы отечественного и зарубежного кино увидят школьники Коломны, Домодедова, Волоколамска, Реутова и Подольска.