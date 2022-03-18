РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 мар. Житель подмосковного Подольска попросил восстановить в парке имени Виктора Талалихина легендарные скульптуры лежащих львов, сообщил депутат Мособлдумы Виктор Абрамов.

18 марта Абрамов провел прием граждан в местном отделении партии «Единая Россия» в Подольске. Жители города обратились с проблемами благоустройства города, помощи ветеранам, а также материальной помощи.

Один из обратившихся горожан предложил восстановить по архивным материалам две легендарные скульптуры лежащих мраморных львов в городском парке культуры и отдыха имени Виктора Талалихина, а также скульптуры на площади Славы.

В очередной раз к депутату обратился председатель Подольского отделения общероссийской общественной организации «Офицеры России» Валерий Файзулин с просьбой о помощи члену организации, ветерану боевых действий в приобретении жизненно необходимых дорогостоящих лекарственных средств.

Ряд обращений касались оказания материальной помощи.