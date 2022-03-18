РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 18 мар. Георгиевскую ленту длиной более 400 метров развернули в микрорайоне Павшинская Пойма подмосковного Красногорска, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

Областная патриотическая акция #СвоихНеБросаем проходит на набережной Москвы-реки и пешеходном мосту. Акцию проводит Главное управление социальных коммуникаций Московской области по инициативе молодежи. Активное участие принимают более 300 представителей движения «Волонтеры Подмосковья», «Молодой гвардии Единой России», российских студенческих отрядов, Российского союза молодежи, жители Красногорска и других городов Подмосковья.

Мероприятие приурочено ко Дню воссоединения Крыма с Россией, который отмечается 18 марта.

Участников мероприятия приветствовали министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Екатерина Швелидзе, глава Красногорска Дмитрий Волков, депутат Мособлдумы Роман Володин.

«Сегодня очень важная дата - день воссоединения Крыма с Россией. С этого ключевого момента прошло уже 8 лет. Именно нынешняя годовщина очень важна. Мы как никогда должны сплотиться, чтобы показать всему миру наше единство, нашу моральную силу и уверенность в нашей правоте», - сказала Швелидзе.

Она выразила слова поддержки российским солдатам и президенту РФ Владимиру Путину.

Одним из центральных событий акции стало разворачивание георгиевской ленты длиной 423 метра вдоль пешеходного моста, соединяющего микрорайон Павшинская Пойма и территорию комплекса «Крокус».

По словам Швелидзе, это самая длинная георгиевская лента в Московской области.

«Это символ мужества и единства», - подчеркнула Швелидзе.

На площади возле Никольского храма в Павшинской пойме выступили участники шоу Первого канала «Голос» и другие артисты.