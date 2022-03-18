Специальная военная операция на Украине идет уже 23-й день. В России продлили действующие ограничения на авиаперелеты на юге страны. Международное рейтинговое агентство S&P понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг РФ как в валюте, так и в рублях. Что еще известно о происходящем в России и мире, читайте в материале РИАМО.

Ход спецоперации

– По данным на утро 18 марта, с начала проведения специальной военной операции уничтожены 183 беспилотника, 1406 танковых и других боевых бронированных машин, 138 установок реактивной системы залпового огня, 535 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1197 единиц специальной автомобильной техники. Об этом сообщает министерство обороны РФ.

– Группировка войск Луганской народной республики смогла освободить более 90% территории ЛНР при огневой поддержке российских Вооруженных сил. В Донецкой народной республике российские военные продолжают успешное наступление на север.

– В течение последних суток удалось взять под контроль населенные пункты Золотая Нива, Новодонецкое, Новомайорское, Пречистовка. Войскам удалось продвинуться на 16 километров.

– По данным Минобороны РФ, подразделения войск ДНР при поддержке российских военных сжимают кольцо вокруг Мариуполя – бои уже ведутся в центре города.

– За ночь российская авиация и средства противовоздушной обороны сбили шесть украинских летательных аппаратов.

– Помимо этого, авиация поразила 81 военный объект на территории Украины. В их число вошли четыре установки реактивной системы залпового огня, три командных пункта, восемь складов боеприпасов и 28 мест скопления боевой техники.

– Ночью с подконтрольной Киеву территории произошел удар ракетами «Точка-У» по жилым кварталам Мелитополя, сообщили в Минобороны РФ. Для пресечения атак пусковые установки украинцев уничтожили двумя ракетами «Искандер».

Российские военные отразили ракетную атаку по Мелитополю>>

Ситуация в мире

– Международное рейтинговое агентство S&P понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг России в иностранной валюте с «CCC» – до «CC». Долгосрочный рейтинг в национальной валюте также понижен до уровня «CC». Это означает, что России может грозить дефолт в той или иной форме.

– Европейское космическое агентство отказалось сотрудничать с корпорацией «Роскосмос» в рамках программы по исследованию Марса ExoMars. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что Россия сможет провести марсианскую миссию самостоятельно, потеряв при этом лишь несколько лет.

– Япония вводит новые санкции против 15 россиян и девяти организаций из России. Активы тех, кто попал в санкционный список, заморозят. Речь идет об официальном представителе МИД РФ Марии Захаровой, заместителях министра обороны России, начальнике Главного разведывательного управления Генштаба РФ Игоре Костюкове и других.

– Также санкционный пакет расширила Австралия. Власти страны ввели санкции против еще 11 российских банков и государственных учреждений. В их числе Фонд национального благосостояния и Минфин. Об этом заявил глава МИД Австралии Марис Пейн.

– К уже введенным ЕС санкциям присоединяется Норвегия. Исключение – меры в отношении Russia Today и Sputnik.

– Польша намерена заняться «дерусификацией экономики», которая будет заключаться, в частности, в отказе от российских энергоносителей. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Европарламент закрыл вход в свои здания российским дипломатам>>

Обстановка в России

– Центральный банк России решил сохранить ключевую ставку на уровне 20% годовых. В ЦБ сообщили, что отечественную экономику ожидает масштабная структурная перестройка, которую неизбежно будет сопровождать повышенная инфляция.

– Президент России Владимир Путин призвал российский бизнес и банки прийти в Крым. По его словам, ранее компании боялись возможных санкций, но теперь им «бояться нечего».

– Действующие ограничения на авиасообщение на юге России продлили до 26 марта – об этом сообщил оператор кубанских аэропортов «Аэродинамика». С 24 февраля не работают аэропорты в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте, Ставрополе, Симферополе, Белгороде, Брянске, Орле, Курске и Воронеже.

– Компания «А-Техникс», входящая в группу «Аэрофлот», сможет технически обслуживать самолеты Boeing и Airbus – соответствующее решение приняла Росавиация. Ранее иностранные компании отказались обслуживать лайнеры, находящиеся в лизинге у российских авиаперевозчиков.

– Сбербанк ограничивает переводы в валюте по России и за рубеж. С 18 марта в Сбере нельзя будет делать переводы в другие банки в долларах США и Канады, фунтах стерлингов, датских и шведских кронах. В отделениях банка можно будет оформлять переводы в рублях, евро, иенах, швейцарских франках, норвежских кронах и сингапурских долларах. Переводы за рубеж через банковское приложение будут доступны только в евро.

– С начала военной спецоперации на Украине число беженцев из Донбасса в Россию превысило 300 тысяч человек.

ЦБ РФ сохранил ключевую ставку в 20% годовых>>

Реакция западных компаний

– Американская компания Apple не собирается продавать в России новый iPhone SE и другие устройства, которые презентовали 8 марта. При этом обновления операционной системы iOS пока будут приходить пользователям из России.

– Голливудские киностудии приостановили продажу лицензий на свои кинопроекты российским стриминговым сервисам. В частности, в онлайн-кинотеатрах перенесли на неопределенный срок премьеры фильмов «Человек-паук: Нет пути домой» и «King’s Man: Начало». Изъятие уже приобретенного контента пока считается маловероятным.

– Итальянская компания Pirelli, производящая шины, заявила о прекращении инвестиций в российские площадки, на которых производят около 10% мирового объема шин.

– На российском рынке остается швейцарский производитель продуктов питания Nestle. Компании принадлежат торговые марки KitKat, Maggi, Nescafe, Nesquik, Nestea и другие. Ранее Nestle сообщила о приостановке поставок в РФ продукции, которая не является жизненно важной.

– Компания Inventive Retail Group, в которую входят магазины Nike, Street Beat и The North Face, заявила о намерении продолжить работу в России. При этом ассортимент магазинов останется прежним, а цены скорректируют в соответствии с изменением курса рубля.

– Крупнейший производитель стекла в мире, японская компания AGC приняла решение приостановить инвестиции в России, а также сократить поставки продукции для рынка в РФ. Это решение в первую очередь затронет автопроизводителей. AGC также приостанавливает работу на Украине.

Рестораны McDonald's на условиях франчайзинга не будут закрываться в Москве>>