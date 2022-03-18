РИАМО - 18 мар. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с Крымской весной участников концерта-митинга в «Лужниках» в честь годовщины присоединения Крыма.

«С праздником Крымском весны, с праздником новой России, которая защищает бескомпромиссно интересы своих граждан. Новой России, которая достойна памяти своих предков, своей великой истории», - сказал Собянин.

Он также поблагодарил тех, кто с оружием в руках защищает граждан Донбасса, жителей России.

«Полмира ополчилось на нас, но Россия — сильная страна. <…> Пока мы вместе — мы непобедимы. Да здравствует Севастополь, да здравствует Крым, Донбасс. Да здравствует наш президент Владимир Владимирович Путин. <…> Мы победим», - сказал Собянин.

В пятницу в «Лужниках» проходит митинг-концерт, посвященный годовщине воссоединения России и Крыма.

16 марта 2014 года состоялся референдум жителей Крыма и Севастополя, на котором подавляющим большинством голосов было принято решение о воссоединении с Россией. Уже 18 марта были подписаны все необходимые документы. Полуостров вернулся на историческую Родину.