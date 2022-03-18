РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 мар. В трех парках подмосковного Подольска 19 и 20 марта пройдут программы выходного дня с анимацией, ростовыми куклами и дискотеками в рамках губернаторской программы «Парки Подмосковья», сообщает администрация округа.

Взрослые и дети смогут стать участниками игровой развлекательной и анимационной программ, потанцевать на дискотеке, сфотографироваться с ростовыми куклами. Программы планируют провести в субботу и воскресенье с 12:00 до 14:00. Жителей округа всех возрастов приглашают весело и с пользой провести время в парках.

Посетить мероприятия можно будет в парке культуры и отдыха имени Виктора Талалихина на улице Рабочая, 5Б, в микрорайоне Климовск в парке «Дубрава» на улице Победы, 3, и в Детском парке культуры и отдыха на улице Заводская, 6А.

Также в главном парке округа имени Талалихина на выходных будет работать 5D кинотеатр с 11:00 до 21:00. Детей будут катать на лошади, пони, верблюде с 12:00 до 19:00. Проведут бесплатные занятия в Школе цифровых технологий (помещение «Сказочный лес») 19 марта с 13:00 до 16:00, 20 марта - с 13:00 до 16:00. Всех желающих ждут 20 марта с 12:00 до 13:00 в Клубе разговорного английского для детей в возрасте 10+ в помещении «Сказочный лес», вход свободный. Ежедневно около фонтана работает пункт буккроссинга, куда можно принести ненужные книги и взять почитать то, что заинтересует.