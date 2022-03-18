РИАМО - 18 мар. Подмосковное министерство образования составило топ спортивных занятий школьников региона. Самым популярным видом спорта среди учащихся оказался волейбол, сообщает пресс-служба ведомства.

В тройку лидеров также вошли футбол и баскетбол. Кроме того, большой популярностью среди школьников пользуются шахматы и легкая атлетика.

С 2022 года записаться сразу в несколько кружков можно, подав всего одно заявление. Это можно сделать на сайте системы дополнительного образования детей Московской области и на региональном портале госуслуг.

Возможностью записать ребенка в кружки по упрощенной системе воспользовались более 5 тыс. родителей Подмосковья. При этом кружки могут быть разной направленности: от спортивных до творческих.