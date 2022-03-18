РИАМО – 18 мар. Жилой микрорайон «Соболевка-парк» в Щелкове был обеспечен мощностью специалистами восточного филиала компании «Россети Московский регион», сообщает пресс-служба компании.



Жилой комплекс находится в восточной части Щелкова рядом с парковой зоной, в излучине реки Клязьмы, на правом берегу реки. В нем 15 современных многосекционных жилых домов комфорт-класса. У микрорайона своя торгово-рекреационная инфраструктура, детский сад, школа, амбулатория, физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. У жилого комплекса также удобное транспортное сообщение со столицей: он находится рядом с Щелковским шоссе и Ярославским направлением МЖД.



Чтобы обеспечить микрорайон «Соболевка-парк» мощностью в 1,1 МВт, сотрудники Восточных электрических сетей провели строительно-монтажные работы по возведению трансформаторной подстанции с 2 трансформаторами по 1 тыс. кВА каждый и 2 участков кабельной линии 6 кВ общей длиной 1,1 км, 2 секционирующих пунктов 6 кВ.