РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 18 мар. Глава городского округа Домодедово Михаил Ежокин поздравил работников ЖКХ в преддверии профессионального праздника, передает корреспондент «РИАМО в Домодедово».

«Работники сферы ЖКХ - это тот костяк, на котором в принципе муниципалитет наш держится. Это те люди, которые формируют не только комфортную городскую среду, но и создают еще настроение для людей <...> Уважаемые друзья, коллеги, я от всей души поздравляю вас с наступающим вашим праздником, я желаю вам здоровья, всего самого лучшего, чтобы и дома и в семьям у вас царил мир и радость», - сказал Ежокин.

С поздравлениями также выступили депутат Мособлдумы Олег Жолобов и председатель совета депутатов муниципалитета Леонид Ковалевский.

Лучших работников наградили почетными грамотами и благодарственными письмами главы городского округа.

День работников ЖКХ отмечают в России в третье воскресенье марта. В 2022 году праздник выпал на 20 марта.