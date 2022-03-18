РИАМО - 18 мар. По последним данным, коллективный иммунитет к коронавирусу в Москве составляет 45%, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Полную вакцинацию от коронавируса в Москве прошли 7 043 939 человек, первым компонентом привились 7 395 233.

За минувшие сутки в городе выявили 1130 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 2079 пациентов, скончались 38 инфицированных.

В городе продолжается кампания по вакцинации. Сделать бесплатные прививки можно в городских поликлиниках.