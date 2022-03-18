РИАМО (КОРОЛЕВ) - 18 мар. На тротуаре у детского сада №12 «Сказка» в Королеве установят ограничительные столбики, сообщила «РИАМО в Королеве» председатель Общественной палаты округа Ольга Корнеева.

В Общественную палату Королева обратились родители воспитанников детского сада на проспекте Королева, 11Б. Они были обеспокоены ситуацией с парковкой автомобилей около дошкольного учреждения.

«Контрольная группа Общественной палаты провела мониторинг дворовой территории по названному адресу. Установлено: газон между пешеходной дорожкой и детским садом превратился в парковку, куда поочередно через пешеходную зону заезжают авто парковаться», - сказала Корнеева.

Родители утром, когда приводят детей, и вечером, когда их забирают, из-за поставленных автомобилей не могут нормально пройти с колясками, в результате чего идут с детьми по проезжей части.

Информация была направлена в рабочую группу объединенной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения администрации Королева. В пятницу на заседании рабочей группы обращение было рассмотрено. Для обеспечения безопасности пешеходов рабочей группой принято решение до 25 августа установить ограничительные столбики на тротуаре около детского сада.