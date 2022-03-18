РИАМО - 18 мар. Уровень коллективного иммунитета населения Подмосковья к коронавирусу составляет 49%. Полную вакцинацию от Covid-19 в регионе прошли 5 116 742 человека, прививку первым компонентом вакцины сделали 5 271 524 человека, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За прошедшие сутки в Московской области выявили 787 случаев заражения коронавирусом. Еще 2 469 человек выздоровели после перенесенного заболевания, 18 человек с подтвержденным коронавирусом скончались.

С начала пандемии в Подмосковье официально зарегистрировали 954 226 случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели 919 364 человека, умерли 14 588 человек.

По данным экспертов, уровень коллективного иммунитета зависит от наличия антител к коронавирусу у определенного процента населения. Выработать антитела и иммунитет можно переболев или сделав прививку.

После перенесенного заболевания или прививки антитела к коронавирусу сохраняются у человека в течение полугода. Для того, чтобы не утратить иммунитет по истечении этого срока необходимо пройти процедуру ревакцинации.

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