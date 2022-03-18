РИАМО - 18 мар. Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова поддерживает решение министерства просвещения РФ о выделении льгот и квот на поступление в российские вузы школьникам из ДЛНР.
По ее словам, дети, которые пошли в российские школы, довольны образовательным процессом. Ученики отмечают отзывчивость российских учителей.
Мишонова добавила, что в школьных образовательных программах России и ДЛНР есть отличия, но педагоги готовы с этим справиться.
Россия 21 февраля признала независимость Донецкой и Луганской народных республик.
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