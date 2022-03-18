РИАМО - 18 мар. Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова поддерживает решение министерства просвещения РФ о выделении льгот и квот на поступление в российские вузы школьникам из ДЛНР.

«Мы приветствуем решение министерства просвещения о том, что будут выделены льготы и квоты на студенческие места в вузы для этих детей. Мы надеемся, что появятся и в техникумах. <…> Мы организовали экскурсии в техникумы, куда бы дети могли пойти учиться», — рассказала Мишонова на пресс-конференции, посвященной поддержке детей Донбасса.

По ее словам, дети, которые пошли в российские школы, довольны образовательным процессом. Ученики отмечают отзывчивость российских учителей.

Мишонова добавила, что в школьных образовательных программах России и ДЛНР есть отличия, но педагоги готовы с этим справиться.

Россия 21 февраля признала независимость Донецкой и Луганской народных республик.



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