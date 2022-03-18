РИАМО - 18 мар. Вхождение Крыма в состав России в 2014 году стало торжеством исторической справедливости, это фундаментальное событие для страны, сообщила РИАМО первый зампред Общественной палаты Подмосковья, член Общественной палаты РФ Татьяна Дмитриева.

18 марта 2022 года отмечается 8 лет со дня воссоединения Крыма с Россией. 16 марта 2014 года состоялся референдум жителей Крыма и Севастополя, на котором подавляющим большинством голосов принято решение о воссоединении с Россией. Уже 18 марта были подписаны все необходимые документы. Полуостров вернулся на историческую Родину.

«Это торжество исторической справедливости. Как правильно говорят: лицом к лицу - лица не увидать, большое видится на расстоянии. Значимость этого события еще оценят наши потомки», - рассказала Дмитриева.

По ее словам, возвращение Крыма в родную гавань стало фактом исторической справедливости, который сейчас является частью самоидентификации жителей страны как русского народа. Присоединение Крыма стало фундаментальным событием для России.

Дмитриева также отметила, что ведение санкций, которое началось после присоединения Крыма, могло произойти и по другому поводу. Все это часть экономической борьбы Запада с Россией.

«Введение санкций вывело нас всех из зоны комфорта, перетряхнуло, позволило принять реальность такой, какая она есть. Среди моих близких друзей, знакомых столько людей занялись реальными делами, развитием фермерских хозяйств. Это и развитие новых предприятий, которых до 2014 года не было», - сказала Дмитриева.

Она добавила, что введение санкций подтолкнуло Россию нарастить производственные мощности, всерьез задуматься об импортозамещении. Кроме того, это позволило жителям страны морально подготовиться к событиям сегодняшнего дня.

«Среди моих знакомых больше тех, кто в новой реальности думает, чем еще можно заняться, что еще можно нового открыть. Когда русский народ выходит из зоны комфорта, он способен на большой прогресс», - отметила Дмитриева.