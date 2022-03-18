РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 мар. Студенты структурного подразделения Львовского профессионального колледжа «Московия» помогли провести соревнования «Вертикальный вызов» по скоростному подъему на 27 этаж высотного дома в Подольске и получили сертификаты за участие, сообщает администрация колледжа.

На территории микрорайона Кузнечики в многоэтажном жилом доме прошли соревнования по скоростному подъему на 27-й этаж высотного здания среди пожарных и спасателей Подольского гарнизона.

Студенты структурного подразделение Львовское колледжа «Московия» по специальности «Защита в чрезвычайных ситуациях» и спасатели Подольского местного отделения ВСКС прибыли на место соревнований для помощи на этажах здания и оказания помощи пожарным. Помощь могла пригодиться, если бы вдруг им стало плохо.

После окончания соревнований студентам также дали возможность опробовать вертикальный подъем. Ребята соревновались между собой и показали высший класс, несмотря на сложность. Подольский пожарный гарнизон выделил каждому студенту сертификат о прохождении сложного пути.