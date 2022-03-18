РИАМО - 18 мар. Президент России Владимир Путин созвонился с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, во время разговора глава российского государства сообщил о затягивании Украиной процесса переговоров, сообщает Газета.ru.

При этом Путин отметил, что Россия намерена продолжить поиск решений «в русле принципиальных подходов».

Также президент РФ напомнил, что российские военные делают все возможное для сохранения жизни мирных граждан Украины. Кроме того, Путин сообщил Шольцу о ракетных обстрелах украинскими военными жилых кварталов Донецка и Макеевки, в результате которых погибли мирные люди.

Россия начала проведение спецоперации на Украине 24 февраля. О ее начале объявил президент РФ Владимир Путин.