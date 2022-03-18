РИАМО - 18 мар. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что лидер РФ Владимир Путин проведет в пятницу оперативное совещание с членами Совета безопасности РФ, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Или он сам, или мы сообщим вам темы, которые будут затрагиваться на этом мероприятии», – отметил Песков.

Ранее представитель России при ООН Василий Небензя рассказал, что РФ не будет проводить голосование по резолюции о гуманитарном кризисе в Украине в Совбезе организации. При этом проект резолюции отозван не будет.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля.